Популярная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер соблазнила формами в костюме русалочки 

Звезда соблазнила сочными формами в ярком костюме, сообщает Politeka.net. Поклонники модели в одной из своих фан-групп опубликовали архивные кадры своего кумира. 

Данные фото были сделаны в прошлом году, когда в честь празднования Хеллоуина, Кайли нарядилась в костюм сексуальной русалочки. Тогда все были впечатлены идеальным образом красотки, видимо, поэтому фанаты решили напомнить о нем. 

Звезда надела лифчик в форме ракушек, который идеально сидел на пышной груди и подчеркнул ее. Красивые бусины дополнили лифчик, а также сеточка. 

Юбочка зеленого цвета напоминала русалочий хвост. Наряд имел длинный вырез, который оголил стройную ножку. 

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Кайли Распустила длинные красные волосы, как Ариэль - персонажа известного мультфильма. 

Красотка надела линзы, изменившие цвет ее глаз и подчеркнула их густыми ресницами. 

За восемь часов пост собрал более 16 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети были покорены столь жарким образом звезды и написали массу приятных слов, надеясь, что в этом году Кайли сможет также приятно удивить, как в прошлом.

"Королева", - написал один из поклонников.  

Напомним, Кайли Дженнер предстала в сером топике, который, казалось, может порваться на большой груди. Прелести смотрелись прямо даже как-то нереалистично. 

Длина топика дала полюбоваться стройной талией и плоским животиком знаменитости. 

Ранее сообщалось, что  Кайли Дженнер позировала абсолютно без белья, эффектно присев полубоком на камеру. Глаза знаменитость решила скрыть под очками, а на ее теле были наклейки в виде долларов США.

Напомним, шикарная Кайли Дженнер в кружеве изогнулась, посветив великолепием

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