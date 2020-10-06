Популярная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер соблазнила формами в костюме русалочки
Звезда соблазнила сочными формами в ярком костюме, сообщает Politeka.net. Поклонники модели в одной из своих фан-групп опубликовали архивные кадры своего кумира.
Данные фото были сделаны в прошлом году, когда в честь празднования Хеллоуина, Кайли нарядилась в костюм сексуальной русалочки. Тогда все были впечатлены идеальным образом красотки, видимо, поэтому фанаты решили напомнить о нем.
Звезда надела лифчик в форме ракушек, который идеально сидел на пышной груди и подчеркнул ее. Красивые бусины дополнили лифчик, а также сеточка.
Юбочка зеленого цвета напоминала русалочий хвост. Наряд имел длинный вырез, который оголил стройную ножку.
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Кайли Распустила длинные красные волосы, как Ариэль - персонажа известного мультфильма.
Красотка надела линзы, изменившие цвет ее глаз и подчеркнула их густыми ресницами.
За восемь часов пост собрал более 16 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети были покорены столь жарким образом звезды и написали массу приятных слов, надеясь, что в этом году Кайли сможет также приятно удивить, как в прошлом.
"Королева", - написал один из поклонников.
Напомним, Кайли Дженнер предстала в сером топике, который, казалось, может порваться на большой груди. Прелести смотрелись прямо даже как-то нереалистично.
Длина топика дала полюбоваться стройной талией и плоским животиком знаменитости.
Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала абсолютно без белья, эффектно присев полубоком на камеру. Глаза знаменитость решила скрыть под очками, а на ее теле были наклейки в виде долларов США.
Напомним, шикарная Кайли Дженнер в кружеве изогнулась, посветив великолепием
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