Популярная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер соблазнила формами в костюме русалочки

Звезда соблазнила сочными формами в ярком костюме, сообщает Politeka.net. Поклонники модели в одной из своих фан-групп опубликовали архивные кадры своего кумира.

Данные фото были сделаны в прошлом году, когда в честь празднования Хеллоуина, Кайли нарядилась в костюм сексуальной русалочки. Тогда все были впечатлены идеальным образом красотки, видимо, поэтому фанаты решили напомнить о нем.

Звезда надела лифчик в форме ракушек, который идеально сидел на пышной груди и подчеркнул ее. Красивые бусины дополнили лифчик, а также сеточка.

Юбочка зеленого цвета напоминала русалочий хвост. Наряд имел длинный вырез, который оголил стройную ножку.

Кайли Распустила длинные красные волосы, как Ариэль - персонажа известного мультфильма.

Красотка надела линзы, изменившие цвет ее глаз и подчеркнула их густыми ресницами.

За восемь часов пост собрал более 16 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети были покорены столь жарким образом звезды и написали массу приятных слов, надеясь, что в этом году Кайли сможет также приятно удивить, как в прошлом.

"Королева", - написал один из поклонников.

Напомним, Кайли Дженнер предстала в сером топике, который, казалось, может порваться на большой груди. Прелести смотрелись прямо даже как-то нереалистично.

Длина топика дала полюбоваться стройной талией и плоским животиком знаменитости.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала абсолютно без белья, эффектно присев полубоком на камеру. Глаза знаменитость решила скрыть под очками, а на ее теле были наклейки в виде долларов США.

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