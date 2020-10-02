Ким Кардашьян и Кайли Дженнер показали себя в необычных нарядах на радость фанато
На фото Ким стояла в оранжевом платье с открытым плечом и без белья. Рядом можно увидеть Кайли, которая была тое в оранжевом платье, но в сеточку. У красавицы была открытая спина, зато закрытое плечо. Наряды оказались довольно короткими, поэтому можно оценить ножки звезд. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.
"Оранжевый", - подписал фотографию администратор.
Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:
"Скоро появятся 200 млн подписчиков", "Вам нужно внести больше правок", "Скоро 1 миллион", "Обожаю это редактирование - они похожи на близнецов", "Наконец снова", "Какая красивая девушка! Я обожаю тебя!!", "Это щелкнуло", "Мне нравятся твои правки", "Люблю это".
Сообщалось, что известная модель Кайли Дженнер показала себя и рассказала о лучшем образе.
На фото Кайли показала себя в обтягивающем платье и без белья. Волосы Дженнер собрала в хвост, а руками взялась за шею. Красотка показалась на фоне внедорожника, демонстрируя огромное декольте и идеальные формы. На улице был полумрак на момент съемки.
Напомним, Кайли Дженнер побаловала соблазнительными объемами в тонком топике
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