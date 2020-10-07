Известная модель Кайли Дженнер показала себя, похваставшись смелым образом

На фото Кайли позировала в босоножках и полупрозрачном корсете с огромным декольте и очень коротким низом. Образ Дженнер дополнила стильными крылышками на спине, а волосы решила оставить распущенными. Звезда демонстрировала свою упругую грудь, которая еле вместилась в таком тугом наряде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Взгляд", - подписал фотографию администратор группы.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Не могу дождаться хэллоуина !!", "в новом видео на YouTube со Стурми Кайли сказала, что они будут одеваться как миньоны… честно говоря, не могу дождаться милости !!", "Так взволнован !! Не могу дождаться ее взгляда", "Этот костюм такой идеальный", "Думаю, это мой любимый фильм", "Она самая милая", "ВАУ! Очень красиво", "Слишком много!!! Пожалуйста, поменьше !!!", "Ты очень красивая, элегантная и сексуальная", "Это был действительно милый костюм", "у тебя есть сестра-близнец", “Лесная фея”.

Сообщалось, что популярная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер соблазнила формами в костюме русалочки.

Данные фото были сделаны в прошлом году, когда в честь празднования Хеллоуина, Кайли нарядилась в костюм сексуальной русалочки.

Напомним, Кайли Дженнер в прозрачной сеточке закинула ногу на ногу, посветив красотой

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