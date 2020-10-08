Украинские медики в платежках за сентябрь так и не увидели обещанных доплат

При этом их успокаивают и утверждают, что деньги есть и вскоре медицинские работники получат все, что положено, передает ТСН.

Однако у медиков уже лопнуло терпение и они активно подхватили флешмоб в социальной сети. Каждый выкладывает свои платежки за сентябрь. Если кто-то и получил больше, чем обычно — это копейки.

В течение этого года от Минздрава было уже минимум три обещания повысить зарплату.

Каждый врач должен дополучить 3560 гривен, медсестры — по 2500, младший медицинский персонал — 1250 начиная с сентября. На это из госбюджета выделено более пять миллиардов гривен.

Но доплат медики не увидели. В Минздраве задержку объяснили затягиванием руководителей медучреждений. Якобы, они не подали своевременно заявки на доплату. И уже, уверяют, почти половину учреждений дофинансировали. Но эти доплаты рассчитаны только на четыре месяца. И вряд ли они могут изменить общую картину.

Тем временем, украинские врачи продолжают искать работу за границей. Во врачебных профсоюзах по маленьких городах говорят, что украинцев вскоре некому будет лечить.

"Если так дальше пойдет, то есть фонд поступлений будет тот же, они не смогут давать конкурентную зарплату, то есть увеличивать ее, медицинские работники просто будут увольняться. На начало этого года в стране уже не хватало более 33 тысяч врачей и более 35 тысяч медсестер. Я слышу все больше и больше нареканий, что увольняются работники, особенно это средний медицинский персонал", — отмечает председатель Совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.

Стоит отметить, что если одну смену украинского хирурга наше государство оценивает в 400 гривен, то молодой врач в Чехии в среднем имеет где-то 3000 гривен.

Напомним, 7 октября Минздрав анонсировал новое повышение зарплаты медикам в 2,5-3 раза с нового года. Правда, пока в проекте госбюджета на следующий год большая дыра. В Национальной службе здоровья Украины говорят, что выделенных средств может не хватить даже на индексацию зарплат медикам в связи с увеличением минималки.

"Этих средств будет недостаточно, надо хотя бы еще 10 млрд, чтобы просто проиндексировать всем работникам в медицинской сфере эту ставку до базовой, потому что нельзя так всем проиндексировать, а медработников оставить без индексации", — отмечает директор департамента коммуникаций НЦЗУ Татьяна Бойко .

Напомним, выплата надбавок к зарплатам под угрозой срыва, в Кабмине раскрыли карты: кто рискует остаться без денег.

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