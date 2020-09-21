Минздрав запланировал прибавки к зарплатам медикам в 2021 году
Как сообщает Politeka.net, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал подробности во время брифинга 21 сентября. По его словам, повышение зарплат уже предусмотрели в бюджете на следующий год.
Так после нововведений врачи смогут получать от 22 до 25 тысяч гривен. При этом младшему персоналу полагается не меньше 12 тысяч гривен, а средняя зарплата медсестры - от 17 тысяч. Отмечается, что заработная плата у медсестер и врачей может отличаться в зависимости от опыта работы, сложности обязанностей, нагрузки и возложенной ответственности.
Кроме того, Минздрав попросил в 2021 году выделить 296 миллиардов гривен на финансирование здравоохранения. В эту сумму входят расходы на борьбу с эпидемией китайского вируса, покупку вакцины и программу медицинских гарантий. Теперь бюджет должна принять Верховная Рада.
Русская Кардашьян показала "бутоны" в невероятном бикини с декольте до пупка: "Дамочка, полегче"
«Поменялись женами»: муж Дорофеевой Дантес превзошел Тарзана, сделав чистосердечное «признание»
Ситуация с карантином резко ухудшилась, срочное предупреждение Минздрава: что ждет украинцев
Выход на пенсию в 60 лет под вопросом, в Раде предупредили о проблемах: кто останется без выплат
Ранее исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, как в 2021 году вырастут зарплаты украинских педагогов. По его словам, выплаты учителям вырастут примерно на 30% за счет увеличения фонда оплаты труда. При этом останутся доплаты и надбавки. Тем временем, в сентябре оклады уже повысились на 5,8% вместе с уровнем минимальной зарплаты.
Напомним, прожиточный минимум в Украине изменят: как это отразится на зарплатах, "с 1 января..."
Как сообщала Politeka, украинцев ошарашили новым решением по штрафам, цифры изменятся: «двойная сумма…».
Также Politeka писала, что прожиточный минимум в Украине изменят: как это отразится на зарплатах, "с 1 января...".