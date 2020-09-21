Минздрав запланировал прибавки к зарплатам медикам в 2021 году

Как сообщает Politeka.net, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал подробности во время брифинга 21 сентября. По его словам, повышение зарплат уже предусмотрели в бюджете на следующий год.

Так после нововведений врачи смогут получать от 22 до 25 тысяч гривен. При этом младшему персоналу полагается не меньше 12 тысяч гривен, а средняя зарплата медсестры - от 17 тысяч. Отмечается, что заработная плата у медсестер и врачей может отличаться в зависимости от опыта работы, сложности обязанностей, нагрузки и возложенной ответственности.

Кроме того, Минздрав попросил в 2021 году выделить 296 миллиардов гривен на финансирование здравоохранения. В эту сумму входят расходы на борьбу с эпидемией китайского вируса, покупку вакцины и программу медицинских гарантий. Теперь бюджет должна принять Верховная Рада.

Ранее исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, как в 2021 году вырастут зарплаты украинских педагогов. По его словам, выплаты учителям вырастут примерно на 30% за счет увеличения фонда оплаты труда. При этом останутся доплаты и надбавки. Тем временем, в сентябре оклады уже повысились на 5,8% вместе с уровнем минимальной зарплаты.

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