Некоторые украинцы могут рассчитывать на доплаты к зарплатам уже осенью

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов на сегодняшнем брифинге, пишет Politeka.net.

По его словам, украинские медики уже 1 с сентября начнут получать доплаты к своим окладам.

Для дополнительных выплат к зарплатам в Государственном бюджете, как отметил Максим Степанов, предусмотрено почти 6 млрд гривен.

"С сентября и до конца года все наши медицинские работники начнут получать доплаты к своей заработной плате. На это предусмотрено почти 6 млрд гривен. Если мы говорим о враче, то это в среднем 3 560 грн, а младший медицинский персонал — около 1250 грн", - отметил глава МОЗ.

Максим Степанов также предупредил, что на 2021 год запланировано существенное увеличение зарплат медработникам. Для этого профильное министерство подало в Минфин предложения об увеличении расходов на систему здравоохранения.

"В своих расчетах, которые мы подали Министерству финансов, мы исходили из нашей законодательной базы. В законе "о программе медицинских гарантий" четко определено, что на финансирование медгарантий должно использоваться не менее 5% ВВП. Именно такие цифры мы и закладываем в своих предложениях в бюджет следующего года", - резюмировал министр во время утреннего брифинга.

Напомним, с первого января 2021 года размер минимальной зарплаты увеличится на 20%. Эксперты рассказали, как повышение "минималки" повлияет на определение учетной ставки.

Так, специалист Руслан Спивак предполагает, что оставить ставку на прежнем уровне, а именно 6%, поможет увеличение размеров зарплат в сентябре.

По мнению другого эксперта Оксаны Шведы, большую роль при определении ставок сыграет рост зарплат в 2021 году, который способен создать предпосылки изменения монетарной политики.

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