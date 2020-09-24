Доплаты должны быть начислены уже в сентябре

Из-за действий руководства многие украинцы могут остаться без надбавок к зарплатам

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что только половина больниц подала данные в Национальную службу здоровья Украины, передает «Корреспондент».

Как известно, в конце сентября врачи должны получить надбавки к зарплатам, но многие медики могут остаться без доплат, так как главврачи вовремя не делают свою работу. Отмечается, что НСЗУ начала принимать заявки от больниц со штатным расписанием с 11 сентября. Для перечисления доплат нужно заключить договор.

По данным Минздрава, состоянием на вечер 22 сентября только 784 больничных учреждения из почти 1600 подали эти заявки. В ведомстве подчеркивают, что на оформление заявки уходит 20 минут.

«Эти доплаты применяются для всех без исключения медицинских работников. В конце сентября или в первых числах октября, когда они получают заработную плату за сентябрь, они должны получить эту доплату», - объяснил Максим Степанов, пообещав обнародовать список больниц, которые не прислали заявки.

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