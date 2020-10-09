Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала о развлечениях

На фото Гюль позировала в откровенном купальнике. Звезда стояла на кухне на фоне мойки и газовой плиты. Бахари оставила волосы распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Модель потянула за трусики, делая кадр максимально жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Детка, тебе следует развлечься", - написала Гюль под снимком

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень мило, мило", "Так жарко и красиво", "OMG, это совершенство за пределами слов", "Вот это кошечка", "Вы можете сделать мне смузи?", "Вы по-прежнему выглядите Намного Красивее, Намного Великолепнее, Намного красивее, Намного горячее и Намного сексуальнее, как всегда, в том же голубом купальнике, который вы носите", "Исключительно красивая. Однажды ты будешь править миром моделирования".

Мы писали, что турецкая модель Гюль Бахари похвасталась роскошной фигурой в платье с декольте.

«Не могу дождаться, чтобы показать вам, что мы приготовили», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Бахари позирует в красном платье с экстремальным декольте.

Напомним, турецкая Кардашьян еле вместила роскошных "подружек" в тугой купальник

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