Известная модель Мила Кузнецова показала себя на радость фанатов

На фото звезда показалась в костюме. В наряде было огромное декольте, из которого прямо выпирала пышная грудь девушки. Волосы были у модели собраны в хвост. На фото Мила поставила руки так, вроде готовится к бою. На втором снимке Кузнецова уже просто стояла и показывала палец вверх. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какие красивые фотографии. Вы прям как фотомодель", "Ты такая крутая, впрочем как всегда", "Ты всегда имеешь потрясающий вид, мне очень нравится", "Какой классный костюмчик. Красотка", "Классные фоточки получились. Ты просто супер", "Мила !!как всегда от вас веет теплом и позитивом", "А у тебя очень круто получается стать в позу", "Девушка Джеймса Бонда", "Выходит, как у Джеки Чана".

Сообщалось, что известная своим 13-м размером груди украинская модель Мила Кузнецова похвасталась пикантными фото в спортзале.

Так, в этот раз Мила решила показать свои прелести не на привычных курортах или светских мероприятиях, а в спортзале. Модель плюс-сайз абсолютно не комплексует из-за своих габаритов, а наоборот всячески их подчеркивает.

Напомним, украинка с 13-м размером груди распахнула халатик и показала всю себя

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