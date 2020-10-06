Известная украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей самого большого в Украине бюста, подразнила своими «мячиками»

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала очень соблазнительное фото. Кузнецова стояла на природе в полосатом платьице с очень глубоким декольте. Необъятные прелести звезды так и норовили вырваться наружу. Чтобы придать фото особой пикантности, Мила приподняла платье и игриво поднесла руку к лицу.

«Если сегодня не ходишь, завтра придется бежать», - подписала фото модель.

За несколько часов ее пост собрал более 4 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Мила , ты очень позитивная и просто девушка огонь», «Ты настоящая красотка, я восхищаюсь твоей женственностью», «Вау, какое красивое фото, вы отлично выглядите», «Сладенькая», «Как вы красиво загорели, настоящая шоколадка», «Ты шикарно выглядишь, желаю тебе хорошего дня», «Мила, вы как всегда прелестны! Видно, что наслаждаетесь жизнью, и спасибо что несете позитив», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мила Кузнецова показала себя на радость фанатов. Модель по традиции надела наряд с глубоким декольте и позировала рядом с плакатом, на котором был изображен Джеки Чан.

Напомним, что Мила Кузнецова распахнула халатик и показала всю себя: "Женился бы".

Как Politeka писала, что Мила Кузнецова переборщила с размером декольте на велопрогулке: «Невозможно не любить».

Также Politeka сообщала, что Мила Кузнецова блеснула формами и показала, как получает незабываемые впечатления: «Очень четко».