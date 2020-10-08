34-летняя российская певица, звезда проекта "Дом-2" и телеведущая Ольга Бузова заставила тревожиться за ее состояние

Как передает Politeka.net, опасения вызвало новое фото, которое звезда показала на своей странице в Инстаграм.

«Ночь 🌙💫 Каток. Очень многое остаётся за кадром. Вы видите уже готовый результат, а все начинается намного раньше: выбор музыки, рождение идеи, образа, и создание номера на льду» - подписала снимок девушка.

На фото она запечатлена в черных лосинах и синей футболке с огромными губами.

При этом в Сети возникли опасения, что она слишком истощена.

«Оль, совсем похудела. Кушай, пожалуйста», - пишут в комментариях.

В то же время другие пользователи восхищаются красотой и упорством артистки.

«Прям девочка, маленькая девочка», «Оля, ты когда спишь то?», «У тебе идеальна фигура», «Красотка», «Огонь баба», «Молодец Оля», «Красавица», «Супер просто пушка», «Бесподобна 😻😻😻 Олечка, не перестаешь восхищать», «Гордимся», «Оля, твоим упорством и работой можно восхищаться! Ты молодец», - пишут в Сети.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".