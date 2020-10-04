Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", поделилась нежным фото с отдыха

Девушка каждый день публикует разные фото из отдыха, при этом стараясь не рассказывать о личной жизни и тщательно скрывая лишнее от публики все, что касается отношений. В профиле Деми есть только провокативные фото, на которых она позирует в самых пикантных образах с бельем или в купальниках.

На одном из солнечных кадров Деми также удалось удивить нежной улыбкой. Превью кадр со съемки Деми в черном монокини понравился многим фанатам, ведь девушка выглядела естественно и непривычно мило. Как правило, Роуз показывает более откровенные позы в крошечных бикини, едва ли скрывающих самое главное.

Вот что пишут фанаты:

«Теперь я знаю, что люди имеют в виду, когда говорят, что твоя улыбка сияет на твоем лице, как показывают эти фотографии; Привет, как дела, я уверен, Сеньорита, теперь я понимаю, хорошо?; Asi es mas hermosa 😍; Прекрасно, так и рвутся на свободу🌹 Улыбка😍; Каждая фотография, на которой вы находитесь, просто потрясающая, спасибо @demirosemawby; Самая сладкая картинка ✌️; Прекрасная улыбка;😯👌Эти щеки дополняют одну великолепную улыбку. 😘🤗».

Деми Роуз гордая обладательница шестого размера груди и это при росте 157 и с удивительно тонкой талией. Девушка может с легкостью похвастаться внушительными достоинствами в самых разных ракурсах и совершенно не стесняясь. Дело в том, что в подростковом возрасте Роуз сидела на жесткой диете, комплексуя по поводу своего веса.

После того, как ее попытки похудеть провалились и закончились тем, что она попала в больницу, Деми решила больше не терзать себя, а принять такой, какой она есть.

Именно благодаря эффектной внешности и своим пышным формам Роуз и прославилась. Теперь она с радостью делится в Инстаграм своими лучшими фото с модельных съемок. Однако, даже домашние селфи вызывают среди фанатов ажиотаж. К примеру, фото, на котором Деми позировала лишь в красном лифчике с нереальным вырезом в зоне декольте, сразу же получило несколько сотен отзывов.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике