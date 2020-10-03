Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", едва втиснула достоинства в необычный купальник

В этот раз знаменитая модель, обладающая пышными формами и тонкой талией, похвасталась теплым кадром из отдыха. Позируя у бассейна, Деми решила показать, как веселится в новом образе. Модель примерила стильный монокини с вырезами и тоненькой цепочкой на груди.

Также девушка дополнила пляжный образ тонкой накидкой-платком на бедра коричнево-черного цвета и надела массивные украшения из золота. Цепочки, кольца и серьги удачно сочетались с пикантным бикини знаменитости. Деми примерила купальник, который был явно мал ей по размеру, ведь слишком сильно сдавил бюст шестого размера:

«Твои ноги красивы, скорее все твое тело красиво; Фантастический образ; Моя любимая 🙂❤️; Такая красивая серьезно? Что-то случилось, может нормально вышло?; Я в ❤️❤️ с тобой; милая детка, просто плутовка❤️; Кошка готка❤; Ты выглядишь намного горячее в черном; Милый котик 🔥; У нее милые пальцы ног; Могу я спросить, какой размер; Так мило, как для тебя 💋👍».

Мы также писали, что модель прославилась яркими образами и природной красотой, которую всегда подчеркивает самыми удачными трендовыми нарядами. Деми любит примерять бикини довольно смелого дизайна, поэтому показывать лишнее для нее не в новинку.

Даже в бежевой маечке из тонкой ткани и, казалось бы, скромным декольте она может выглядеть очень провокативно. Поскольку Роуз может похвастаться бюстом шестого размера – любой наряд ее кажется куда пикантнее обычного.

«Я хочу сказать большое спасибо стоматологу за то, что подарил мне улыбку моей мечты! Рона отбелила мои зубы и использовала косметический бондинг, который является неинвазивным методом улучшения внешнего вида и может быть выполнено в течение 2 часов. Она завершила образ с небольшой помощью. Очень рекомендую этих девушек ❤️», - написала Роуз под новым фото.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике