Модель Деми Роуз удивила очередными соблазнительными кадрами

Известная модель, которую часто называют британской Кардашьян, довольно часто делиться со своими поклонниками стильными и зачастую крайне пикантными образами.

Как сообщает Politeka.net, новое фото девушка опубликовала в сторис на своей страничке в Instagram.

На этот раз звезда порадовала поклонников видео с процедур. Как указала сама Деми, она работает над своим телом и благодаря данным манипуляциям избавляется от целлюлита.

На опубликованных кадрах она лежит на животе на койке, а мужчина-специалист специальным прибором обрабатывает проблемные места модели, в которых можно и потеряться.

Кадр выдался довольно смелым, поскольку Роуз не постеснялась показать себя в таком обличие.

Деми каждый день любит проводить ярко и насыщенно, причем делает это звезда на пляже. Отдыхая и веселясь на побережье, не обходится и без жарких фото. Фактически каждый день модель может показать себя в новом бикини.

Являясь представителем нескольких модных брендов купальников, Роуз не стесняется подчеркивать достоинства даже самыми провокационными нарядами. В этот раз она восхитила загорелым телом в вязаном бикини с разноцветным принтом на лифчике.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами