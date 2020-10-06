Известная модель Деми Роуз похвасталась фигурой на радость фанатов и показала подружку
На фото Деми показала себя в оранжевом купальнике с декольте. Звезда стояла близко к камере, а волосы собрала назад, чтобы не мешали. Роуз смотрела прямо в объектив камеры, хвастаясь своим телом. Фото вышло довольно горячим и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
На втором кадре можно увидеть уже Роуз с подружкой, которая стояла рядом. Девушка, как и Деми, не стеснялась показать свои аппетитные формы в купальнике. Волосы у нее были распущены и красотка обняла свою знакомую, так и хочется добавить: "Соблазнительные принцессы".
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фотографией, так как снимки были выброшены в сторис Инстаграм, где подобного функционала у пользователей нет.
Сообщалось, что британская супермодель Деми Роуз похвасталась роскошной фигурой во время отдыха с подругой.
«Я просто люблю джин», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Роуз позирует рядом с подругой, нарядившись при этом в тесный топ. Рядом с ней можно заметить не менее фигуристую подругу.
Напомним, Деми Роуз едва удержала достоинства в узком черном бикини
А еще Politeka писала, что фигуристая Деми Роуз выставила напоказ свои впадинки и выпуклости
Также Politeka сообщала, что разгоряченная Деми Роуз еле втиснула в узкий бикини необъятные формы