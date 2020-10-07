Украинская исполнительница Настя Каменских похвасталась роскошной фигурой, натянув на себя один халат

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Этот цвет! 😍Напоминает мне о море», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Каменских позирует в одном халате, которые эффектно распахнула. Благодаря этому в кадр попал идеальный загар знаменитости. Также можно заметить, что певица решила надеть одежду без белья.

«Сеньорита на высоте», «Вы великолепны !!! Только сейчас поняла как сильно вы похожи на роскошных Кейт Бекинсейл и Еву Лонгорию», «как всегда – шикарны», «красотуля», «шикарная, нет слов», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что 33-летняя украинская певица Настя Каменских решила всерьез научить поклонников следить за своим здоровьем и внешним видом, при этом сама нарвалась на критику

Каменских без макияжа, со сделанным наспех пучком на голове, в черной футболке и лосинах, сонно и немного смущенно поприветстовала всех желающих сделать зарядку вместе с ней. В дальнейшем, Настя повторяла упражнения за тренером, связанные с растяжкой.

Напомним, игривая Каменских в прозрачном наряде публично флиртовала с поклонниками: "Жаль, что я не Потап"

А еще Politeka писала, что Каменских в платье-рубашке озадачила неожиданным образом на отдыхе.