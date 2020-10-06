33-летняя украинская певица Настя Каменских обратилась к своим многочисленным поклонникам с заманчивым предложением

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм исполнительницы, Настя записала короткий видеоролик, на котором делала уморительные гримасы в зависимости от того, какой анимированный смайлик появляется на экране.

Отметим, на певице была белая майка с коротким рукавом из очень тонкой ткани, что позволило фанатам по достоинству оценить высокую грудь Насти.

"Спортивного интенсива началось с пробежки 🤩🏃‍♀️ А ваше? Кто ещё к нам не присоединился - переходите по ссылке в закреплённых сторис “Rock Your Body”, читайте информацию и регистрируйтесь ☺️", – подписала ролик Настя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 6 Окт 2020 в 12:44 PDT

Фолловеры оценили свежий пост певицы и залайкали его, попутно оставив множество восторженнных комментариев.

"не что не гавори Наскя красавица Красотка 💋 Невероятно красивая ❤️❤️❤️ Сладкая вы такая Любимка!!!!❤️❤️❤️😘🙏👍👏🌺 Солнышко😍 Такая милая 💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 Жаль, что я не Потап))) 👍Obviamente ya me e Unido 😍😍😍" Мимимилаяяя😘😍😍🤍🤍🖤🖤 КРАСОТА!ОДНА ИЗ КРАСИВЕЙШИХ И МИЛЫХ ПЕВИЦ!❤️❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍👍👍👍👍👌👌👌👌🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻ОБОЖАЮ ЕЕ,ОНА ТАКАЯ КЛЕВАЯ!😍😍😍😍😍😍😍👍👍👍👍👍👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹, – написали они.

Ранее мы писали, что 33-летняя украинская певица Настя Каменских произвела фурор ярким снимком и желанием помочь поклонникам избавиться от лишнего веса. Звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в растегнутой белой рубашке и такого же цвета топе-бюстгальтере. Настя без зазрения совести сверкнула пикантными линиями откровенного декольте, томно посмотрев в камеру.

Видимо, певица приготовилась кушать, так как сидела за столиком перед пока еще пустой тарелкой.

В подписи Каменских заговорила как раз о правильном питании во время отпуска. Как известно Настя инициировала спортивный интенсив, который в последнее время активно рекламирует у себя в Инстаграм. Похудевшая артистка хочет во что бы то ни стало поделиться с публикой собранной информацией, как ей удалось избавиться от предательских лишних килограммов.

Напомним, Потап и Каменских зажгли на знойной вечеринке с Осадчей, Горбунов поддержал.

Еще Politeka писала, что Каменских в платье-рубашке озадачила неожиданным образом на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Каменских расстегнула платье, посветив "вишенками" в черном белье.