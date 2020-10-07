"Когда чуть сочнее была, больше нравилась"

33-летняя украинская певица Настя Каменских решила всерьез научить поклонников следить за своим здоровьем и внешним видом, при этом сама нарвалась на критику

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала утреннюю тренировку (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз)

Каменских без макияжа, со сделанным наспех пучком на голове, в черной футболке и лосинах, сонно и немного смущенно поприветстовала всех желающих сделать зарядку вместе с ней. В дальнейшем, Настя повторяла упражнения за тренером, связанные с растяжкой.

"Как круто начинать утро с таких упражнений! Растяжка очень важна! Это гибкость и эластичность наших связок, суставов и мышц! Она способствует расслаблению тела и восстановлению как после тренировки, так и в обычное время. Это красивая осанка, стройность и женственность", - подписала кадры певица.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Часть из них поблагодарила Каменских за тренировку, а некоторые пожурили за неопрятный внешний вид.

"Настя 👍👍👍"

"Ага у меня все болит😂😂😂"

"Девушка моей мечты детства) это ты) 😍"

"Ё-моё, больше без макияжа не появляйся"

"Я аж два раза проверил точно ли эта страница Каменских"

"Ты, конечно, красивая, но когда чуть сочнее была, мне больше нравилась"

Ранее мы сообщали, Каменских уже "ругали" в Сети за инициативу со спортивным интенсивом.

"Что ты Настя стала какой-то потрепаной и старенькой! Жизнь не удалась?"; "Я не знаю что у вас там за такой спортивный интенсив... но жо*а растет, простите... вы все рассказываете о диетах и правильном питании, занятиях спортом и т.д, но что-то по вам не видно особо, что вы так стараетесь. Это вы еще не рожали...", - пишут в комментариях.

Напомним, игривая Каменских в прозрачном наряде публично флиртовала с поклонниками: "Жаль, что я не Потап"

А еще Politeka писала, что Каменских в платье-рубашке озадачила неожиданным образом на отдыхе.