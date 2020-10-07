33-летняя украинская певица Настя Каменских решила всерьез научить поклонников следить за своим здоровьем и внешним видом, при этом сама нарвалась на критику

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала утреннюю тренировку (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз)

Каменских без макияжа, со сделанным наспех пучком на голове, в черной футболке и лосинах, сонно и немного смущенно поприветстовала всех желающих сделать зарядку вместе с ней. В дальнейшем, Настя повторяла упражнения за тренером, связанные с растяжкой.

"Как круто начинать утро с таких упражнений! Растяжка очень важна! Это гибкость и эластичность наших связок, суставов и мышц! Она способствует расслаблению тела и восстановлению как после тренировки, так и в обычное время. Это красивая осанка, стройность и женственность", - подписала кадры певица.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Часть из них поблагодарила Каменских за тренировку, а некоторые пожурили за неопрятный внешний вид.

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"Ё-моё, больше без макияжа не появляйся"

"Я аж два раза проверил точно ли эта страница Каменских"

"Ты, конечно, красивая, но когда чуть сочнее была, мне больше нравилась"

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Как круто начинать утро с таких упражнений! Растяжка очень важна! Это гибкость и эластичность наших связок, суставов и мышц! Она способствует расслаблению тела и восстановлению как после тренировки, так и в обычное время Это красивая осанка, стройность и женственность Напишите, как вам было заниматься со мной и с Юлей сегодня? Чувствуете легкость после нашей растяжки? А в комплексе с правильным питанием, правильным настроем и классной командой это дает волшебные результаты! Все это вы найдёте в рамках моего интенсива ROCK YOUR BODY! 💪 Тренировки, советы по питанию, полезные рецепты и ежедневное общение, поддержка и мотивация друг друга в нашем общем чате участников-единомышленников! Вы еще успеваете записаться и начать совершенствовать себя и свое тело вместе со мной! Регистрируйтесь по ссылке в закрепленных сторис

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Ранее мы сообщали, Каменских уже "ругали" в Сети за инициативу со спортивным интенсивом.

"Что ты Настя стала какой-то потрепаной и старенькой! Жизнь не удалась?"; "Я не знаю что у вас там за такой спортивный интенсив... но жо*а растет, простите... вы все рассказываете о диетах и правильном питании, занятиях спортом и т.д, но что-то по вам не видно особо, что вы так стараетесь. Это вы еще не рожали...", - пишут в комментариях.

Напомним, игривая Каменских в прозрачном наряде публично флиртовала с поклонниками: "Жаль, что я не Потап"

А еще Politeka писала, что Каменских в платье-рубашке озадачила неожиданным образом на отдыхе.