Курс валют в Украине 8 октября покажет скрытую силу гривны, которая спустя долгое время начнет атаковать

Об этом свидетельствует прогноз Национального банка, передает Politeka.

Сто долларов сегодня потеряют несколько гривен. Межбанк откроется с показателя в 3,99 гривны. К средине прошлого дня доллар стоил 28,3246, но гривна решила «закрепить урок».

Евро также падет: гривна опустит его со старта на 15,19 гривны.

Курс валют 8 октября будет выглядеть так:

100 долларов – 2832,4 грн;

100 евро – 33,3303 грн.

Российский рубль гривна и дальше будет удерживать «на дне»: 3, 653 грн за десять рублей.

Уточним, что экономические эксперты предупреждали, что гривна будет стремительно обесцениваться, так как НБУ не замедляет темпы падения нацвалюты, а условий, чтобы укрепить гривну, нет.

В октябре на валютном рынке Украины будут сохраняться девальвационные ожидания. Однако эксперты считают, что интенсивность обвала гривны должна снизиться, ведь аграрии и импортеры должны постепенно снижать свою активность после закупок в начале осени.

Несмотря на это, по оценкам экспертов, к концу года мы можем увидеть доллар по 29,5 гривен. Из-за роста курса будут расти и цены, что несомненно ударит по кошелькам украинцев.

Напомним, что новый обвал в обменниках, курс доллара готовится удивить украинцев: "К концу недели...".

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