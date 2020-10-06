В сентябре 2020 года украинцы купили 1,347 млрд наличных долларов, а продали – 1,483 млрд

Как сообщает Politeka, ссылаясь на информационный ресурс Dengi.ua, это следует из данных, обнародованных Нацбанком Украины. Продажа американской валюты в прошлом месяце превысила покупку на 136 млн долларов.

Таким образом, граждане Украины установили рекорд с начала текущего года по покупке долларов США.

Касаемо продажи долларов, то максимальные показатели Нацбанк Украины зафиксировал в июле, минимальные – в апреле и мае текущего года.

Ранее мы писали о том, что стало известно, что будет с курсом доллара на текущей неделе. Прошлая финансовая неделя запомнилась тем, что курс доллара по отношению к гривне просел еще на 15 копеек - до 28,38 грн/$.

И если в начале торгов, которые проходили 2 октября, гривна попыталась укрепиться, то итогом дня стало закрытие котировок в отрицательной зоне и новый обвал национальной валюты.

По словам финансиста Максима Пархоменко, обвал гривны на текущей неделе только усилится.

“НБУ не замедляет темпы падения гривны, а условий, которые могли бы развернуть движение курса на горизонте, нет. Из-за этого мы вполне легко можем сохранить текущую динамику и к концу недели превысить уровень в 28.50 гривен за доллар”, – озвучил эксперт свой прогноз по курсу доллара на текущую неделе.

Ранее мы уже предупреждали, что в октябре на валютном рынке сохранятся девальвационные ожидания и гривна продолжит ослабляться по отношению к доллару. Однако, как уверяют аналитики, интенсивность обвала гривны снизится. В октябре к продаже доллара подключатся аграрии, а импортеры, наоборот, снизят активность после закупок в сентябре.

К слову, Национальный банк Украины на вторник, 6 октября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,40 грн за доллар. По сравнению с понедельником, 5 октября, гривна стала слабее на 6 копеек.

Официальный курс гривны к евро на сегодня – 33,40 гривни за евро, соответственно гривна по отношению к евро за день "просела" на 17 копеек.

Напомним, что курс валют в Украине изменился: эксперты навали причины резкого подорожания доллара.

Как сообщала Politeka, доллар и евро ушли вверх, в НБУ озвучили новый курс валют: что будет с гривной.

Также Politeka писала, что заметен резкий скачок курса доллара, в Нацбанке предупредили украинцев.