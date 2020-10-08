Телеведущая рассказала о важном для себя

34-летняя российская певица, звезда проекта "Дом-2" и телеведущая Ольга Бузова рассказала о том, что "чувствует" людей

Артистка раскрыла, что считает важным, передает Politeka.net. Звезда активно ведет свой Инстаграм, в котором делится яркими снимками и своими мыслями.

В одном из последних постов Бузова предстала в черной косухе, которая отсвечивала на солнце. На голову красотка накинула капюшон.

Также певица позировала в узких джинсах на высокой посадке. Черный поясок подчеркнул стройную талию.

Ольга распустила длинные волосы, вероятно, нарощенные, и посмотрела вверх, приоткрыв губы.

"Очень важно в общении - услышать даже то, что не было сказано ❤️ 🥰 Важно прислушиваться сердцем к своим близким людям 🤗🙏🏻 Понимать друг друга даже взглядом ☺️ У Вас бывает такое, когда понимаешь без слов? 😌. Я, например, сразу кожей улавливаю настроение...и все пропускаю через себя...💔

Насколько вы хорошо чувствуете людей?", - написала телеведущая.

Почти за час пост собрал более 80 тысяч лайков и много комментариев.

"Вот Давиду повезло", "Какая красивая ❤️ Я тоже все пропускаю через себя 🥺", "Я думаю, что так выглядят ангелы ❤️🙏", "Раскорячилась, как дypa. Неужели нельзя нормальную позу выбрать, встать красиво, ведь от этого зависит вся красота фотографии", "Оль, прекрасна просто 😍😍", "Ты замечательная, добрая, чувственная девушка. 🙏Очень тебя любим за это! ♥️", "❤️❤️❤️❤️самая сильная женщина!!!", "Лучшая ❤️", "Меня сейчас все бесит", " Ты просто чудо !так держать 👍👏👏я обожаю тебя 😍😍😍😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".