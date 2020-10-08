Красотки показали себя и своих красавиц

Тина Кароль, Ани Лорак, Вера Брежнева и другие звезды восхитили своими железными конями

На первом фото показалась Вера Брежнева. Звезда в белом пальто стояла у автомобиля "Мерседес". Волосы у красотки были распущены, а певица смотрела прямо в объектив камеры. Артистка соблазнительно взялась за авто,. демонстрируя мощную решетку радиатора. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже была Ани Лорак. Красотка стояла в топе и короткой юбке, а сверху накинула легкую куртку. Певица позировала у шикарного автомобиля "Мазерати". Артистка дополнила образ босоножками на большом каблуке, находясь на загородной трассе.

На третьем кадре уже была Тина Кароль. Звезда сидела за рулем автомобиля Oldsmobile Cutlass Ciera, который был без дверей.

На четвертом фото уже показалась Даша Астафьева. Красотка показала своего железного коня - велосипед. Девушка была в штанах, толстовке и кепке, а рядом можно увидеть собаку. Фотография была сделана на природе, где наверное Даша гуляла на со своим байком.

Закрывает топ Анфиса Чехова. Звезда показалась в светлом коротком платье и купальнике, который можно увидеть под ним. Телеведущая ехала по деревянному пирсу в сторону бунгало.

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