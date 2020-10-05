Популярная украинская певица Тина Кароль показала новый образ, который примерила специально для танцевального шоу

Певица порадовала фанатов новыми кадрами со съемок очередного эфира «Танцев со звездами». Так, в этот раз она покоряла публику на съемках в роскошном платье из атласа с пикантным разрезом, обнажающим ноги и вырезом на груди от ателье украинского дизайнера Olya Mak.

Образ Тина решила дополнить аккуратными босоножками серебристого оттенка, полностью сделанных из камней от украинского бренда Kachorovska. Кадры, на которых Тина позирует в новом образе, она опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм.

«Платье самое отпадное в этом сезоне🔥; Поскромнее можно? Скромность украшает человека. Что через чур-то плохо; ДиванТина😂🤤🤤; Простите конечно ,но можно я буду этим диваном ?😍🤤; Бесконечно готова смотреть на счастливую Тину💘💞; какое солнышко 💛; Мы дождёмся белого платья 🤍💛красотка; Принцесса Белль💛; Нужно что то с грудью делать а то как блины; Мама кошка❤; мои глаза попали в рай? 😍; её преступление - её красота' 🤤 Тина Григорьевна, ну разве так можно? 🔥😍», пишут пользователи.

Как известно, Тина не показывает в профиле ничего лишнего, а все кадры, которые публикует в Сторы сразу же разлетаются по фан-страницах. На главном аккаунте звезды «фанТина» был также представлен милый ролик, на котором звезда пожелала отличного выступа для коллеги Юлии:

«Наш котик😻 Видео от Тиночки для @the_hardkiss ❤️», - сказано в сообщении под роликом с Тиной и домашним питомцем – милой серой кошечкой.

Вот что пишут фанаты:

«Как зовут этого котю? Вообще-то у такой хозяйки кот должен быть золотой, как лев и с усами в сметане; Цікаво кіт розуміє в кого на руках сидить 🤔😂❤️; Моя кошка так же сидит на руках) 2 секунды и все - до свидания 😁; кошечка родилась в рубашке...сорвала джекпот, куш...кто-то еще мечтал быть ее джекпотом....Ты мой джекпот....; Бусінка; У меня в точности такой как котик; Катейка прелисть😍».

Напомним, Тина Кароль устроила "пожар", вывалив бюст из экстремального декольте

Как сообщала Politeka, беспомощная Кароль без лифчика разгневала украинцев: "Тиночка, спрячь свои прыщики".

Также Politeka писала, что Тина Кароль в наряде искусительницы соблазнила размерами, украинцы оценили: «Эмоции зашкаливают!»