Известная модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала все, чем гордится 

Звезда сейчас проводит время в теплых краях и делится жаркими снимками и видео в бикини, пишет Politeka.net

Звезда предстала в одном из последних сториз в, можно сказать, распутном виде. 

Модель позировала с обнаженной грудью, которую прикрыла тонким парео. Легкая ткань прикрыла самые интимные места, но при этом немного оголила объемы Роуз: "Ух, какой вид". 

Парео развевалось на ветру, и, казалось, сейчас из-под него покажется самое пикантное. 

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Также Деми позировала в крохотных черных плавках-бикини, которые натянулись на малюсеньких бретельках. 

Красотка сняла себя с разных горячих ракурсов, также поднося камеру к лицу. Модель поморгала своими пышными ресницами и улыбнулась. 

Горячие кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в сториз нельзя это сделать в открытом доступе. Однако красотка восхитит любого и достойна всех приятных слов на свете. 

Напомним, Деми Роуз повернулась к объективу спиной и показала тем самым пятую точку во всей красе. При этом, чтобы ничего не было скрыто, Деми также приподняла каштановые локоны с плеч и повернула голову боком, соблазнительно позируя.

"Что вы ищете в нас. 🧡✨", - написала звезда. 

Ранее сообщалось, что Деми Роуз показалась в том, что можно назвать топом из блестящих элементов и цепочек. Звезда дополнила образ повязкой на голове, а волосы оставила распущенными. Роуз практически не прикрыла пышный бюст, который выпирал на фото, благодаря чему кадр стал максимально жарким. 

Напомним, Деми Роуз попыталась прикрыть стразами самые сокровенные места

А еще Politeka писала, что Деми Роуз без белья едва вместила пышную красоту в экстремальное декольте

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз без белья едва вместила пышную красоту в экстремальное декольте