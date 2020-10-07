"Это прекрасно"

Украинский шоумен Юрий Горбунов вытащил на свет необычное фото с рэпером Потапом

Как передает Politeka.net, телезвезда опубликовал архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал с Алексеем Потапенко (настоящее имя исполнителя, - ред.) во время съемок уже канувшего в лету одного из шоу.

В подтянутом и худом парне с трудом удается узнать сегодняшнего рэпера, ведь сейчас он выглядет совсем по-другому: радикальные перемены во внешности на лицо.

"Колись на плюсах був проект «Танцюю для тебе»!! Це артисти відомого балету!!🧛‍♀️😇Бальники, я б навіть сказав!!#потап #танці #молодість", - подписал фото Горбунов.

"Мы были похудее", - тут же прокомментировал Потапенко.

"Но харизма осталась", - парировал шоумен.

А вот как Потап выглядит в настоящее время:

Пользователи кинулись комментировать увиденное, сравнивая тот проект, о котором говорит Горбунов, с новым - "Танцями з зірками".

"Юра, роки вас не змінили🙃"

"это было прекрасно!!))😊"

"До речі був дуже гарний проект! Шкода, що не має зараз, але танці зірками теж супер"

Ранее мы сообщали, ведущая популярного шоу "Светская жизнь" Екатерина Осадчая показала, как отдохнула с Настей Каменских и ее мужем Потапом.

На одном из кадров с вечеринки Осадчая в желтом кардигане позирует рядом с певицей в толстовке более светлого оттенка. Екатерина также разместила в микроблоге групповое фото, на котором запечатлены ее супруг Юрий Горбунов и рэпер Потап. Последний надел баскетбольную майку, а на лысую голову намотал желтую ленту.

"Ярко провожали лето 👯‍♀️", - подписала кадры Осадчая.

Напомним, аппетитная Каменских кокетливо задрала мини-платье и поразила формами

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