Украинский шоумен Юрий Горбунов вытащил на свет необычное фото с рэпером Потапом
Как передает Politeka.net, телезвезда опубликовал архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал с Алексеем Потапенко (настоящее имя исполнителя, - ред.) во время съемок уже канувшего в лету одного из шоу.
В подтянутом и худом парне с трудом удается узнать сегодняшнего рэпера, ведь сейчас он выглядет совсем по-другому: радикальные перемены во внешности на лицо.
"Колись на плюсах був проект «Танцюю для тебе»!! Це артисти відомого балету!!🧛♀️😇Бальники, я б навіть сказав!!#потап #танці #молодість", - подписал фото Горбунов.
"Мы были похудее", - тут же прокомментировал Потапенко.
"Должны платить 25 тысяч гривен": с украинцев сдерут налог по новым правилам, что нужно знать
37-летний Комаров из "Світ навиворіт" ошеломил заявлением из больницы: "Жалею, что..."
"Он называл нас мама и папа": Алла Пугачева у гроба едва сдерживала слезы
Разводящаяся Асмус в прозрачном комбинезоне неожиданно обратилась к Харламову: "Нахрен сумасшедшие.."
"Но харизма осталась", - парировал шоумен.
А вот как Потап выглядит в настоящее время:
Пользователи кинулись комментировать увиденное, сравнивая тот проект, о котором говорит Горбунов, с новым - "Танцями з зірками".
"Юра, роки вас не змінили🙃"
"это было прекрасно!!))😊"
"До речі був дуже гарний проект! Шкода, що не має зараз, але танці зірками теж супер"
Ранее мы сообщали, ведущая популярного шоу "Светская жизнь" Екатерина Осадчая показала, как отдохнула с Настей Каменских и ее мужем Потапом.
На одном из кадров с вечеринки Осадчая в желтом кардигане позирует рядом с певицей в толстовке более светлого оттенка. Екатерина также разместила в микроблоге групповое фото, на котором запечатлены ее супруг Юрий Горбунов и рэпер Потап. Последний надел баскетбольную майку, а на лысую голову намотал желтую ленту.
"Ярко провожали лето 👯♀️", - подписала кадры Осадчая.
Напомним, аппетитная Каменских кокетливо задрала мини-платье и поразила формами
Также Politeka сообщала, что отдохнувший Потап показал, как Настя Каменских выглядит без макияжа
А еще Politeka сообщала, что трогательная Каменских пленила красотой в нежном воздушном платье