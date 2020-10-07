"Это прекрасно, что вы есть друг у друга"

43-летний российкий артист Николай Басков произвел фурор теплыми словами и ярким фото

Как передает Politeka.net, певец опубликовал новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал с самой дорогой для него женщиной.

Мама Николая Елена Баскова отмечает 7 октября 65-летие. Именно с этим светлым днем и поздравил он свою родительницу, сопроводив пост трогательным фото, где они взялись за руки и прижались друг к другу.

"Моя горячо любимая мамочка❤️ Ты - самая яркая звезда всей моей жизни. Моя самая огромная любовь. Моя поддержка и опора. Мой самый крепкий тыл. Ты знаешь, я всегда с тобой и душой и сердцем. И в день твоего ЮБИЛЕЯ я признаюсь тебе в бескрайней моей любви и благодарности за всё в этой жизни!", - говорится в подписи.

Звездные коллеги Баскова одними из первых прокомментировали его душевный порыв. В частности, к поздравлениям присоединились Игорь Николаев, Анна Семенович, Светлана Лобода и Таисия Повалий.

"Прекрасную мамочку с днем рождения! Это прекрасно, что вы есть друг у друга! Счастья вам и здоровья!

"Мамочка такая красавица. Здоровья и благополучий"

"здоровья мамочке и долгих лет жизни"

"Леночка, дорогая! С юбилеем! Вы само совершенство! Любим вас!

Кроме артистов поздравляют маму Баскова в комментариях и обычные пользователи. Елену Николаевну засыпали комплиментами:

"Какое прекрасное фото, у вас замечательная мама❤️"

"Мамуля просто огонь🔥🔥🔥🔥🔥🔥"

"Какое трогательное и красивое пожелание"

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