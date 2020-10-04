Знаменитый российский исполнитель Николай Басков решил побаловать себя рыбалкой

Как сообщает Politeka, певец обнародовал на своей странице в Instagram снимок своего отдыха.

На фото Басков стоит на мостике катера, на исполнителе – черные брюки, кроссовки и камуфляжная куртка. В левой руке Николай держит спиннинг, в правой у певца две рыбины, которые он поймал.

Знаменитость счастливо улыбается, его прическа растрепана.

"Удачная рыбалка 💥💥💥", – подписал снимок Николай Басков.

Фанаты живо отреагировали на успех своего кумира и в комментариях поздравили Баскова с удачной рыбалкой.

"🔥🔥🔥👏🏼👏🏼👏🏼 👏👏👏 супер! 😊 Желаю поймать Вам золотую рыбку! 🐠✨✨✨ Коленька выгляд шь шикарно😍 #нашпозитивчик ❤️ Дорогой Ник чулесного воскресного дня 💥🤗😘❤️ Зачем мёртвую рыбку повесили😆 Поздравляю с удачным уловом! 🐟 Отличного отдыха и хорошего настроения! ❤️ Уже в Астрахани? Впоймать рыбу это к деньгам 😉👍 Коля, это отличная тема для выходных 🔥🔥🔥 рыбалка-это топчик 😍👍🏻🔥💥🎣 👍👏", – написали они.

Ранее мы писали, что известный российский певец Николай Басков похвастался успехами своего нового клипа. У себя в Инстаграм артист опубликовал фото с молодым блогером Даней Милохиным. На фото артисты стояли в костюмах из совместного клипа. Оба были вооружены. В руках у них красовались ружья.

"6 миллионов просмотров", - похвастался довольный Басков.

Впрочем, исполнитель не дождался ответной реакции от своих поклонников. Вместо этого, его жестко раскритиковали обиженные белорусы. В комментариях оставили массу гневных слов.

"Если ты думаешь, что ты и дальше будешь игнорировать заслуженный хейт и все рассосётся, не выйдет! Клеймо на всю жизнь! Не забудем! Не простим! В Беларуси тебя больше никогда не будет», «Продался Николашка», «Дичь», «Все тусишь Николай. Ну ну туси», «Позор, за то, что предал белорусов», «А! Вот так! Уже и ружье в руки взял!!! Песней не убил вольных белорусов, так стрелять вздумал?», «Коля три копейки, сколько стоит совесть?", - пишут разъяренные поклонники.

Напомним, что довольный Басков поразил ночными утехами и показал свою девочку: «Невозможно сладкая»

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