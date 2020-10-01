Известная модель Кайли Дженнер показала себя и рассказала о лучшем образе

На фото Кайли показала себя в обтягивающем платье и без белья. Волосы Дженнер собрала в хвост, а руками взялась за шею. Красотка показалась на фоне внедорожника, демонстрируя огромное декольте и идеальные формы. На улице был полумрак на момент съемки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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found these pics i never posted from last year🤍 throwback to this looook! one of my favorites.

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"Нашла эти фотографии, которые никогда не публиковала в прошлом году. Возврат к этому образу. Один из любимых", - написала звезда.

Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:

"Ты просто скучаешь по мне, а?", "Покажи больше неизданных фото !", "Привет, я просто пытаюсь улыбнуться тебе и сделать твой день немного лучше", "наш отец, который на небесах да святится ваше имя", "Тоже один из наших любимых", «Кайли действительно самая крутая из них», "Я уже помогаю тебе публиковать".

Мы писали, что популярная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер покорила совершенными формами в необычном наряде .

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2016 blonde is one of my fav 🤍

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Модель надела белоснежную длинную футболку, под которой просвечивалась грудь без белья. Корсет натянулся на тонкой талии и подчеркнул ее стройность. 

Напомним, Кайли Дженнер приспустила купальник, чтобы показать свои самые сочные места

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер приспустила купальник, чтобы показать свои самые сочные места

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер засветила пышные "ягодки", обтянув их тканью