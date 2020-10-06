33-летняя украинская певица Настя Каменских произвела фурор ярким снимком и желанием помочь поклонникам избавиться от лишнего веса

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в растегнутой белой рубашке и такого же цвета топе-бюстгальтере. Настя без зазрения совести сверкнула пикантными линиями откровенного декольте, томно посмотрев в камеру.

Видимо, певица приготовилась кушать, так как сидела за столиком перед пока еще пустой тарелкой.

В подписи Каменских заговорила как раз о правильном питании во время отпуска. Как известно Настя инициировала спортивный интенсив, который в последнее время активно рекламирует у себя в Инстаграм. Похудевшая артистка хочет во что бы то ни стало поделиться с публикой собранной информацией, как ей удалось избавиться от предательских лишних килограммов.

"Снится сладкий отпуск😌... Правильное питание на отдыхе - та ещё задачка! И важно иметь мотивацию и уметь правильно контролировать своё питание, чтобы не привезти домой «лишнее» 🙅‍♀️. И сейчас на моем 30-дневном спортивном интенсиве я рассказываю о моем образе жизни, питании и спорте! 🤩 Я делюсь с вами той информацией, которая в своё время поменяла мою жизнь и которую я собирала в течение долгого времени!", - говорится в подписи к фото.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Стоит отметить, не все с восторгом отнеслись к затее Каменских. Некоторые удивились, мол, чему может научить Настя, когда сама не сильно-то и похудела.

"Настя уже не та"

"Красотуличка💛"

"Ол инклюзив, Настя!"

"Нереальная 😻😻❤️"

"От Насти веет здоровьем 🤩"

"Что ты Настя стала какой-то потрепаной и старенькой! Жизнь не удалась?"

"Я не знаю что у вас там за такой спортивный интенсив...но жо*а растет, простите...вы все рассказываете о диетах и правильном питании, занятиях спортом и т.д, но что-то по вам не видно особо, что вы так стараетесь. Это вы еще не рожали..."

"У нее шикарная пятая точка, и ничего никуда не растет посмотрите фото, лет 5 назад, а худой ей никогда не быть"

"Настя, ты для меня идеал женщины. Внешне и внутренне😍😘"

Напомним, Потап и Каменских зажгли на знойной вечеринке с Осадчей, Горбунов поддержал.

А еще Politeka писала, что Каменских в платье-рубашке озадачила неожиданным образом на отдыхе.