34-летняя российская певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова встряла в громкий скандал из-за новых фото и тут же пожалела

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в дерзком мини-платье золотисто-черного цвета, "забыв" при этом надеть нижнее белье.

На одном из кадров наряженная Бузова с легкой улыбкой сидела на подоконнике (а за ней вид на вечернюю Москву и Кремль), соблазнительно положив ногу на ногу. Фото звезда сопроводила поздравлением президента РФ Владимира Путина с днем рождения.

Видимо, шквал негативных комментариев выбесил Ольгу, поэтому она закрыла возможность оставлять отзывы.

"Я поздравляю нашего Президента с Днем рождения! 🎊 Желаю сил, терпения и капельку удачи вдобавок к продуманным решениям. 🙏🏻 Всего, что я достигла в России – я добилась при Путине! И каждый из вас может, если действительного готов ради своей мечты и целей работать 24/7, для этого сегодня в России есть все возможности. 🙏🏻✊🏻 С днём рождения 🥳", - говорится в подписи.

Однак, следом за этим постом Бузова сделала второй - в том же наряде - которые посвятила любви и своему возлюбленному. Напомним, певица встречается с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.

"Как хочется вот так всегда искренне улыбаться, и просто радоваться сюрпризам🎉, цветам 💐, проводить прекрасный вечер с любимым мужчиной❤️ Жить настоящим моментом 💫✨. Всем любви ❤️❤️❤️ ведь этим миром правит именно она 🙏🏻", - поделилась Ольга своим прекрасным настроением, которое впрочем было немного подпорчено. Так как комментирующие из предыдущего поста успешно "перебрались" сюда. Так что Ольге не удалось отвертеться за поздравление Путину.

"Подлизнула так подлизнула😂" - "качественно подлизнула"

"Какая-то чересчур наигранная любовь что ли"

"Интересно, сколько заплатили за поздравление) или это от души?))) чтобы спереди погладить нужно сзади полизать - вот он «ключ к успеху» при Путине😂"

"Поздравляю Вас! Будьте счастливы с Давидом, но не с Владимиром❤️😀"

"В России столько миллионов человек за чертой бедности благодаря твоему Путину, а ты нахваливаешь его"

"А что комменты закрыла, где все достигла при Путине?)) Страшно стало😂"

"Отфотошопилась конкретно 👍🏻"

"Очень печально, что при Путине певица без голоса добилась много чего, а учителя, медики, простые работяги, пенсионеры... нет. По-моему такое себе достижение. Не уверена, что учительница из провинции, даже если будет работать 24/7 будет зарабатывать столько, сколько и вы, Ольга"

"Ну, выслужилась! А что не в трусах и лифчике поздравила? Скучновато!"

"Оля, а ноги специально оголила под постом о днюхе Путина? Думаешь, он увидит?"

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".