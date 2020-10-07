Настя Каменских, Вера Брежнева, Кристина Асмус и другие звезды показали, что не брезгуют книгами

На первом фото показалась Кристина Асмус. Звезда сидела в кафе за столиком, а рядом можно увидеть неизвестного красавчика. В руках она держала книгу "Мейер", которую прочитала и очень нахваливала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором снимке Настя Каменских. Красотка сидела на удобном диване и держала в руках книгу. Рядом можно увидеть ее любимицу - собаку Мими.

На третьем месте уже Сьюзи Кортес. Звезда была в стрингах и джинсовой куртке, а образ дополнила сапогами. Девушка лежала и читала неизвестную книгу.

На следующем карде Анастасия Волочкова. Звезда позировала на фоне библиотеки, а в руках держала книгу. Красотка показалась в черно-белых тонах.

На пятом фото уже Вера Брежнева. Звезда сидела за книгой в какой-то лаборатории. Если верить подписи, то певица находилась в самом большом банке ДНК почти всех расстений на земле и что-то изучала.

Закрывает топ Ольга Бузова. Красотка показала себя в футболке, штанах, а образ дополнила ремнем. В руках телеведущая держала книгу "Администратор Инстаграм". Звезда смотрела в нее и что-то читала.

Напомним, игривая Каменских в прозрачном наряде публично флиртовала с поклонниками

Также Politeka писала, что расхристанную Каменских в коротком топе отчитали за советы, как похудеть

А еще Politeka сообщала, что Каменских разнесли после откровенного кадра в пятнистом бикини



