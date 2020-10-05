Настя Каменских похвасталась соблазнительными изгибами на пикантном фото, но нарвала на жесткую критику
Как передает Politeka.net, новым фото артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.
«Каждая женщина - дикая кошка. Иногда милая и игривая, иногда сильная и опасная 🔥», - написала она.
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На фото Каменских позирует в купальнике леопардовой расцветки. Она стоит, прислонившись к стене и повернув голову в кадр.
Отметим, откровенный снимок в Сети встретили довольно резко.
«Задолбала своей Жопой», «Стыд и срам!!!», «Настюш, у тебя попа стала квадратной постарела эх, Настюш», «О, опять жопу выставила», «Вы и так красивая, смысл этих фотографии . Народ устал от этих задов. Неужели нельзя привлечь внимания красивыми фотографиями без вот таких фоток. На вас подписаны и дети. И взрослые», «Все в том же репертуаре», «Больше нечего показать....?», «Ну сколько можно это показывать? Что муж уже не смотрит? Достала», «Каменская, тебя че Потап не устраевает?», - пишут в комментариях.
Отметим, Каменских нередко критикуют за подобные фото в Сети, но артистку это не останавливает.
Напомним, Потап и Каменских зажгли на знойной вечеринке с Осадчей, Горбунов поддержал.
А еще Politeka писала, что Каменских в платье-рубашке озадачила неожиданным образом на отдыхе.
Также Politeka сообщала, что бесстыжая Каменских расстегнула платье, посветив "вишенками" в черном белье.