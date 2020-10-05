Настя Каменских в очередной раз нашла способ всех удивить

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм артистка провела тренировку в прямом эфире. При этом началась занятие довольно рано, в 6 часов утра.

Тренировку Каменских провела в рамка 30-дневного спортивного интенсива Rock Your Body.

В Сети восхищаются целеустремленностью артистки и удивляются, что так рано она уже занимается, однако найти в себе силы присоединиться к Каменских смогли не все.

«Вот умница, замечательная целеустремленная девушка Настя, супер умничка. Пока все в кровати лежат, она занимается собой», «Доброе утро! Не ожидала вас так рано увидеть!», «В постельке смотрю», «Спасибо за тренировку, но с дивана я не встала😆», «Стянула меня таки с кровати», - пишут в комментариях.

В кадре на пару минут появился и супруг Каменских Алексей Потапенко (Потап), чем, похоже, удивил и саму Настю.

«Я с вами в марафоне, чтобы это не значило. Я бегу, а вам хорошей тренировки», - сказал он.

«Хорошей пробежки», - ответила Настя.

Напомним, Потап и Каменских зажгли на знойной вечеринке с Осадчей, Горбунов поддержал.

А еще Politeka писала, что Каменских в платье-рубашке озадачила неожиданным образом на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Каменских расстегнула платье, посветив "вишенками" в черном белье.