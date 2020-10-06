Американская модель, бизнесвумен и икона стиля Ким Кардашьян показала объемы в белье

Знаменитая красотка не только является моделью, но также занимается выпуском собственной линейки нижнего белья, сообщает Politeka.net. Некоторые лифчики и трусики звезда демонстрирует на себе.

Так, на одном из фото, размещенном в сториз Ким появилась в белье бежевого цвета, которое не только подчеркнуло ее формы, но и подтянуло тело.

Звезда расположилась у зеркал в довольно провокационной позе. Она опустила ягодицы и оперлась руками, и ногами об пол. Кардашьян в дополнение к своему откровенному образу обула босоножки в цвет, которые оплели стройные ножки - все выглядит идеально.

Знаменитость распустила длинные волнистые волосы и смотрела большими глазами в объектив, губы звезды были подчеркнуты карандашом и светло-коричневой помадой.

В итоге фото вышло просто крышесносным. Но, к сожалению, оно не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь такой возможности в сториз нет.

Напомним, Ким Кардашьян выбрала крохотное бикини фиолетового оттенка. Звезда сделала себе две игривые косички.

Модель прыгнула в голубую воду и позвала своих детей к себе. Не все ребята решались прыгнуть к матери, но в конце концов, нырнули. Любящая мама поддерживала детей и помогала им выплыть.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян вместе с семьей отправилась на отдых. Спортивная модель продемонстрировала свои способности во время "хождения" по волнам вместе с дочерью.

При этом звезда появилась в обтягивающем дайвинг-костюме и необычной обуви белого цвета с новым дизайном фирмы Канье Уеста.

Напомним, что Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.

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