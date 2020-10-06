Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала пышные формы после множества пластических операций

Девушка долгое время была недовольна собой, поэтому решила постепенно увеличивать бюст. В сети начинают писать, что модель достигла предела и ей пора остановиться, но сама она заявляет, что еще «есть, что сделать и что можно». Тем не менее, армия поклонников Алены также немала.

Каждое фото девушки вызывает ажиотаж и половина постов завалена хвалебными комментариями. Под постом, представленном на фан-аккаунте, появились целые обсуждения, связанные с бюстом знаменитости. Девушка появилась в тесном кожаном топе и выпятила тот без стыда в провокационной позе, демонстрируя вид сверху:

«Если захотелось делай но я бы лучше купила бы что-то приличное; Ага, а потом вот такие женщины обвиняют мужчин в домогательствах, даже когда просто на них посмотришь; Какой у вас рост?😻; Вырежьте мне глаза, я начинаю комплексовать глядя на тебя 🥺; становись, скоро из тебя ничего не останется); искусственной нужно быть полностью!!!; не естественная как бот или кукла; Несуразная фигура; Зачем лучше мозги на развес..😍👏❤️🙄🤔🤕; это надо же себя так на делать, надо еще умудриться, захочешь не сможешь. Ну сказать как эксперимент в секси просто пушка как интересно, только в паст как интересно и что то новое дать и понять🤣🤣🤣».

Мы также писали, что часть поклонников Алены считает, что это ее образ и он ей очень идет. Девушка умело подчеркивает красоту тесными платьями, пикантным бельем и модными костюмами, которые рекламирует для онлайн-магазинов одежды. В этот раз Алена примерила лишь черный бра, необычную черную куртку-косуху на которой виден змеиный принт и темно-серые джинсы скини с высокой посадкой.

Поклонники не смогли остаться равнодушными:

"Че за фотка😍; Боже мой какой ужас ! Как можно так много использовать фильтров и ненатуральности; Такая красивая 😻; Купи себе витамины для мозга лучше 😂😂😂; Мне кажется, ты поправилась кг на 5, сравнилось видео, где Матрену рекламируешь и видео в Омович шоп выставляла в костюме бежевом; очень странная поза😐".

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