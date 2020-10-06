Известная украинская певица Анастасия Кумейко, которая была солисткой группы Nikita, показала себя, поразив талантами

На фото Анастасия показалась в в лосинах, майке и пиджаке. Образ дополнила красотка белыми кроссовками. Кумейко оставила волосы распущенными, а себя снимала на телефон в лифте. Певица эффектно задрала ногу выше головы и зафиксировала ее над панелью с кнопками, чем напоминает сразу Анастасию Волочкову, которая обожает шпагаты. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Шпагат на пять, 20-летние позавидуют!".

Сообщалось, что бывшая солистка женской группы Nikita Анастасия Кумейко восхитила новым образом на фото.

Так, на одном из последних снимков, артистка решила показать своим поклонникам кадр, сделанный во время съемок ее нового клипа.

Анастасия в белом платье нырнула в воду, изображая, по всей видимости, русалку. Надо сказать, что новое фото поразило пользователей сети, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

Сообщалось, что 34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita впечатлила гибкостью, причем прямо на улице.

Артистка забралась на постамент и задрала ногу выше головы. Невозможно не отметить ее прекрасную подтянутую фигуру, а также удивительную гибкость.

Напомним, экс-Nikita эффектно задрала ноги, показав идеальную растяжку

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