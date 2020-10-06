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Выпускникам вернули 36,6 млн гривен за пробное ВНО-2020 149,611 тыс по состоянию на 1 октября

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Сумма возвращенных средств составила 36 млн 688 тыс. гривен, что составляет 69,9% от общей суммы.

Всего средства за отмененное пробное ВНО должны вернуть 218,663 тыс. участников

Выплаты проводят с 1 июля по 1 декабря 2020 года через отделения ПриватБанка.

Ранее мы сообщали, что украинцам вернули более 32,7 млн гривен за отмененное пробное ВНО.

Напомним, Минобразования уже утвердило календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания 2021 года

Согласно приказу министерства, регистрация лиц для участия в ЗНО продлится с 1 февраля до 5 марта 2021 года.

Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся для прохождения ГНА в форме ЗНО до 1 марта 2021 года.

Отмечается, основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая тестированием по химии и завершится 15 июня с тестирования по географии.

тесты по испанскому, немецкому, французскому языку состоятся 24 мая

по английскому языку - 25 мая

по математике - 28 мая

по украинскому языку, украинскому языку и литературе - 1 июня

по истории Украины - 4 июня,

по физике - 7 июня,

по биологии - 10 июня.

Информацию о результатах ЗНО разместят до 30 июня 2021 года.

Напомним, ЗНО-2020: украинские школьники побили все рекорды, "по 200 баллов..."

Как сообщала Politeka, ЗНО-2020: абитуриентам объявили порог для прохождения тестов, кто сможет поступить в вузы

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