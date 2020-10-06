Выпускникам вернули 36,6 млн гривен за пробное ВНО-2020 149,611 тыс по состоянию на 1 октября
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Сумма возвращенных средств составила 36 млн 688 тыс. гривен, что составляет 69,9% от общей суммы.
Всего средства за отмененное пробное ВНО должны вернуть 218,663 тыс. участников
Выплаты проводят с 1 июля по 1 декабря 2020 года через отделения ПриватБанка.
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Ранее мы сообщали, что украинцам вернули более 32,7 млн гривен за отмененное пробное ВНО.
Напомним, Минобразования уже утвердило календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания 2021 года
Согласно приказу министерства, регистрация лиц для участия в ЗНО продлится с 1 февраля до 5 марта 2021 года.
Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся для прохождения ГНА в форме ЗНО до 1 марта 2021 года.
Отмечается, основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая тестированием по химии и завершится 15 июня с тестирования по географии.
тесты по испанскому, немецкому, французскому языку состоятся 24 мая
по английскому языку - 25 мая
по математике - 28 мая
по украинскому языку, украинскому языку и литературе - 1 июня
по истории Украины - 4 июня,
по физике - 7 июня,
по биологии - 10 июня.
Информацию о результатах ЗНО разместят до 30 июня 2021 года.
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