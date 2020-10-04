Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, впечатлила формами в купальнике "комбинезоне"

Девушка не любит скромничать, поэтому каждый день публикует достаточно дерзкие кадры в самых разных образах, которые оголяют ее прелести по максимуму. Настя хватается бюстом шестого размера, как правило, в одних кружевах, мини-бикини или едва заметном белье. Именно поэтому ее фото постоянно обсуждают тысячи поклонников.

В этот раз девушке удалось покорить видом купальнике оранжевого оттенка необычного дизайна. Настя примерила монокини, верх которого выполнен в привычной форме комбинезона с лямками на пуговичках.

Девушка изогнулась перед камерой, как бы показывая, что ее бюст совсем не скрыт и может в любой момент «выскользнуть». Именно поэтому фото выглядит достаточно провокативно.

Вот как реагируют фанаты:

«Девушка, это предел соблазна😍🔥🔥; ваши формы просто очаровательны; Я люблю расслабиться на пляже также как и ты; я хочу обнять тебя; Любуясь твоим красивым телом схожу с ума😍😋; я тоже люблю солнце; я хочу наслаждаться этим прекрасным телом; здесь сплошная страсть❤️❤️; в голове одни поцелуи; эй, не урони, они такие большие, Настя; под таким весом не устоять; Вы не боитесь, что си*юльки выпадут?; Замечательно».

Мы также писали, что модель прославилась благодаря необычной внешности, которую, как она уверяет, можно назвать натуральной. Анастасия скрывает, сколько пластики сделала на самом деле. Пышные формы знаменитости выглядят очень внушительно, ведь при талии 60 см девушка весит более семидесяти килограмм, а ее бюст шестого размера она совсем не прячет, за что и получает сотни комментариев с обсуждениями ее внешнего вида.

Прочем, поклонников у Квитко гораздо больше, чем недоброжелателей. Девушка каждый день публикует в Инстаграм фото из отдыха и примеряет новые бикини в рамках работы над рекламой с новыми магазинами белья.

На одном из фото Настя в алом бикини без принтов и украшений смогла подчеркнуть формы по-новому, ведь она чаще всего предпочитает пляжные наряды более открытого и смелого дизайна.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов