Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, впечатлила размерами своих форм на отдыхе

Настя является одной из тех моделей, что сотрудничают с онлайн-магазином и занимаются рекламой одежды и нижнего белья. Именно поэтому в ее Инстаграм на странице, где более 11,7 миллионов поклонников, публикуются в основном фото с провокативных съемок.

Девушка старается привлечь к себе как можно больше внимания, а благодаря тому, что она обладает необычной внешностью, это не является проблемой. Настя показывает свои формы в мини-бикини и бюст шестого размера, отмечая, что пластики она не делала.

На одном из фото видно, что Квитко чувствует себя максимально комфортно в белье и купальниках, что совсем не скрывают ее фигуру. Скромно заявляя, что она даже «круче Кардашьян», модель продолжает получать сотни комплиментов в сети:

«Привет как мило и красиво; Дай мне улыбку 😊; капец, какая булочка 🍑🍑; Где вы были? Ты просто ангел; Хороший кекс с красивыми изгибами😍; Люблю твою добычу 🍑👅❤; 😫😫😫Демоны погубят тебя 😍😍; Такая милая круглая форма👌; Какой красивый пейзаж очень люблю !!! 😘😘😘💋💕; здесь 💙 💦похожа на 👻 русалку !!! 💎; @paullliius я загипнотизирован; Вау очень вкусно».

Девушка не любит скромничать, поэтому каждый день публикует достаточно дерзкие кадры в самых разных образах, которые оголяют ее прелести по максимуму. Настя хватается бюстом шестого размера, как правило, в одних кружевах, мини-бикини или едва заметном белье. Именно поэтому ее фото постоянно обсуждают тысячи поклонников.

В этот раз девушке удалось покорить видом купальнике оранжевого оттенка необычного дизайна. Настя примерила монокини, верх которого выполнен в привычной форме комбинезона с лямками на пуговичках.

Девушка изогнулась перед камерой, как бы показывая, что ее бюст совсем не скрыт и может в любой момент «выскользнуть». Именно поэтому фото выглядит достаточно провокативно.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов