Модель белья и купальников Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", засветила крупным планом свои пышные формы

Как сообщает Politeka.net, модель Анастасия Квитко имеет нестандартные параметры фигуры, у нее выдающиеся ягодицы и пышная грудь, которые она не скрывает, а постоянно демонстрирует в откровенных нарядах.

В сети Instagram существует множество ее фанатских страниц. Несколько часов назад на одной из них появилось откровенное видео с Квитко (чтобы его посмотреть доскрольте до конца страницы).

Квитко позирует в пикантном купальнике, едва прикрывающем ее знаменитые формы. Впрочем, сама модель не особо старается их прикрывать, даже напротив – она снимает на камеру телефона свои формы максимально близко, устроив шалости на песке.

При этом она прогибается в лучах солнца и делает акцент на пышной груди, тонкой талии и выдающихся ягодицах. Завершают пляжный образ золотой крупный браслет. Длинные волосы она распустила, а от макияжа также решила не отказываться - хороша соблазнительница.

Пользователи сети сразу принялись хвалить девушку, ее фигуру и соблазнительный наряд.

"Чертовски красивая", "Как ты можешь быть такой идеальной 👌🏽", "Богатая мамочка👏", "Какая прекрасная и драгоценная, только что вышедшая из моря или озерца с небес", "Королева. Очень красивая, обаятельная и потрясающая💐", "Идеальные персики.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

Как Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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