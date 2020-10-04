Модель показала себя во время отдыха

Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, выглядела идеально в белом купальнике на загорелом теле

Звезда соблазнила совершенными формами в смелом бикини, пишет Politeka.net. Квитко продемонстрировала свою идеальное тело в Инстаграм и фото тут же разлетелось по сети.

Так, в одной из фан-групп модели появился указанный снимок.

Звезда натянула на загорелое тело белый купальник, который даже подпрыгнул на большой груди, оголив ее части внизу. Пышные прелести стиснулись под тугой тканью и, скорее всего, могли даже выпрыгнуть, но толстые бретельки отлично удерживали лифчик на месте.

Также звезда была в белоснежных плавках. Анастасия приспустила прозрачный кружевной пляжный халат на талию. В результате последняя выглядела просто восхитительно тонкой, а бедра - наоборот очень пышными.

Завершила образ модели соломенная шляпка, прикрывшая голову и глаза от солнца.

За 14 часов пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев. Каждый поклонник выражал свое восхищение с помощью приятных слов и смайликов.

"Шикарно выглядишь", - написал один из поклонников.

Напомним, модель Анастасия Квитко предстала в соблазнительном топике.

В кадре красотка позировала сидя, выставив напоказ невероятные размеры. Груди едва не выпрыгивали из бесстыжего выреза. Топик обтянул роскошные формы, еще больше из подчеркивая.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко позировала в черном купальнике с тонкими лямками на талии Настя сразила видом фанатов, ведь продемонстрировала загорелое тело во всей красе с выгодного ракурса. Не забыла Настя выставить и свой бюст вперед.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов