34-летний певец Влад Топалов обескуражил публику, заставив гадать, кто это с ним на свежем фото

Как передает Politeka.net, артист опубликовал снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал на яхте в обнимку с юным другом, окруженный морем и бескрайним небом.

"Красавец! Любимый и родной!!!! С днём рождения!💪🏻💪🏻💪🏻 будь самым успешным и счастливым! Иди своим путём и пусть ничего тебя не останавливает! Горжусь тобой с каждым годом всё больше! Люблю всем сердцем и душой! Дай Бог тебе сил, терпения, здоровья и радости. И , главное, любви! Во всех её пониманиях и проявлениях! Целую тебя! И крепко обнимаю! ♥️", - горячо подписал фото Топалов.

Пользователи кинулись обсуждать, кем может быть этот парень, расхваленный Владом. По одной из версий, юноша никто иной, как сын певца - и, видимо, внебрачный. Напомним, у Топалова и его супруги Регины Тодоренко есть ребенок, правду малышу пока еще нет и двух лет.

Правильный ответ кроется в самой же подписи: Топалов тегнул друга. Им оказался 23-летний российский певец Илья Колунов - восходящая звезда эстрады.

"Бывает же такое, просто класс!!! 😮 А парню всех благ!!!🙌"

"А кто это? Сын?" - "да что вы на самом деле все, какой ещё сын. Ещё скажите сын Влада 🤣🤣🤣" - "какой на хрен сын?! Его сын родился пару лет назад. Да и Владу не 50 лет"

"Что-то мне кажется. Регина лишняя" - "не придумывайте, вы ошиблись дверью"

Ранее мы сообщали, Тодоренко продемонстрировала в Инстаграм, чем пленила Топалова. Девушка кокетливо задрала юбку и обезоружила всех ангельской улыбкой.

Напомним, что Настя Ивлеева из "Орла и решки" грубо наехала на Регину Тодоренко: "Не имеет никакого отношения".

Также Politeka писала, что Тодоренко показала подросшего сынишку и его невесту, ошарашив признанием: "сразу валит в траву и...".