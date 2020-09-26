Популярная телеведущая и звезда тревел-шоу «Орел и Решка» Регина Тодоренко порадовала фанатов новым снимком

Как сообщает Politeka.net, Регина Тодоренко после скандала из-за необдуманных слов в сторону жертв семейного насилия продолжает заниматься любимым делом, воспитывает единственного сына Майкла и регулярно делится с фолловерами новыми фотографиями.

В своем микроблоге в Instagram теледива каждый день размещает фото в стильных нарядах, а также делится моментами из личной жизни.

В этот раз Регина показала яркое и солнечное фото, сделанное на природе. Знаменитость была запечатлена в длинной цветастой юбке и бежевой блузке. Образ она дополнила сапогами и небольшой шляпкой, а, чтобы добавить пикантности кадру, теледива задрала юбку и сверкнула стройной ножкой. Телеведущая смеялась и не смотрела в камеру.

"Доброе утро) 🌞 так много потрясающих людей вчера встретила в Дагестане , и все в один голос твердили, что смотря на меня хочется улыбаться. От этих слов так тепло стало на душе, что даже расплакалась 😌 . Каждый день я радуюсь , что вы у меня по-настоящему чувствительные, трогательные и сентиментальные! 🙏🏻спасибо за искренность!", - разоткровенничалась Тодоренко.

Пользователи сети принялись с восторгом комментировать фото телеведущей. На похвалы они не скупились.

«Регина! Вы большая молодец и Мега позитив. Не слушайте злых людей ❤️», «Согласно полностью🤗Я с удовольствием наблюдаю за вами и вашей семьёй!!! Счастья вам!🙏 Спасибо, что дарите нам улыбки😘😘😘», «Это правда! Регина, светитесь, как 🌞», «Богиня», «Очень красивые и жизнерадостные фото Регина»,- высказались в сети.

Как известно, Регина Тодоренко – уроженка Одессы, но затем переехала в РФ, где построила свою карьеру и трудится на благо российского шоу-бизнеса. Там она вышла замуж за певца Влада Топалова и в начале декабря 2018 года подарила ему сына, которого назвали Михаилом.

Напомним, что Настя Ивлеева из "Орла и решки" грубо наехала на Регину Тодоренко: "Не имеет никакого отношения".

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