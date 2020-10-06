В ПриватБанке оповестили украинцев о новом виде мошенничества

Как передает Politeka.net со ссылкой на Минфин, пресс-служба банка заявила о появлении в соцсети Инстаграм фейковой страницы сервиса Приват24. Отличительной особенностью этой страницы являлся подозрительный розыгрыш призов.

«ПриватБанк призывает пользователей этой соцсети быть осмотрительными и не передавать мошенникам деньги или персональные данные», — говорится в предупреждении.

Так, аферисты призывают фолловеров отмечать страницу в своих "сториз", и при этом обещают за это перечислить на карту 500 гривен.

В банке отметили, что на момент публикации оповещения фальшивый аккаунт уже был удален.

Украинцы активно комментируют ситуацию:

"Уже наблюдаю эту страницу более месяца! Поздновато отреагировали"

"Треба вчити англійську, бо «oFficial» правильно, відразу зрозуміло, що разводняк)))"

В то же время многие клиенты продолжают жаловаться на деятельность ПриватБанка, не связанную с происками мошенников. Так, возмущенная украинка оставила в разделе с отзывами на сайте Минфина жалобу, что у нее отбирают последние деньги.

"Сегодня в 8 час. 30 мин. (5 октября, ред.) я пополнила в терминале ПриватБанка свою карту Универсальную на сумму 880 гривен, чтобы оплатить услуги… Деньги не зачислены и подлежат проверке на… не знаю на что… коррупцию очевидно… и зачислятся в течении 3-х дней. Мне общежитие оплатить срочно надо сыну... это последние копейки", - говорится в отзыве.

В ПриватБанке объяснили, что платеж находится на проведении и после его зачисления на карту будет отражен в выписке Приват24.

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