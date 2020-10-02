Украинцы в недоумении, на каком основании ПриватБанк отказывает им в приеме "старых" гривен

Об этом пишет Минфин.

Как известно, с 1 октября из оборота монеты номиналом 25 копеек и бумажные банкноты, выпущенные до 2003 года. Но не всем украинцам удается обменять старые деньги.

Так, украинцы в большинстве жалуются на ПриватБанк, который отказывал клиентам в такой услуге или выдвигал странные условия "обмена".

"Узнал, что с 1 октября 2020 г. монетами 25 копеек нельзя будет расплачиваться. У меня как раз в копилке собралось 52 грн по 25 копеек. Решил обменять в отделении Приватбанка...", - написал клиент в негативном отзыве.

Кассир ему заявила, что обменять монеты на купюры нельзя — можно только пополнить карточку. Клиент передал ей свою "Универсальную карту".

«Но вместо 52 грн моя карта пополнилась на 47 грн. В чеке указано, что 5 грн — это «комісія за поповнення картки у касі», - пожаловался он на сервис банка.

Другая клиентка рассказала, что ей ПриватБанк отказал в обмене старых денег, ссылаясь на внутреннее распоряжение отделения.

«22.09.2020 обратилась в отделение на пр. Слобожанский, 3 в г. Днепр для обмена монет, которые выведены из обращения. На что сотрудник банка отказала мне в обмене, так как данные монеты это отделение уже не меняет», — говорится в другом отзыве.

В самом ПриватБанке открестились от всех обвинений и заявили, что кассиры в отделениях принимают мелочь на размен, но на одного клиента в день не больше 200 гривен.

Более того, клиенты жалуются на сотрудников государственного ПриватБанка, которые предвязто относятся к украинцам с мелкими деньгами.

В одном отделении отказались принимать $1-2 для пополнения депозита, в другом — открестились от 1-10 грн, которыми клиентка пыталась оплатить кредит.

«Сегодня хотела заплатить кредит монетами 1,2, 5 и 10 грн нового образца с 2015 по 2020 год. Не только отказали, кассир еще и наорал не благим матом. Но согласно НБУ, не имел права отказать в данной операции, так как я не меняю деньги, а гашу кредит, совершаю платеж», — пожаловалась Анастасия в своем отзыве, который был опубликован на Минфине.

С аналогичной проблемой столкнулся мужчина, который хотел пополнить свой депозит мелкими деньгами, но услышал отказ от сотрудников ПриватБанка.

«Чуть меньше месяца назад хотел положить на депозит мелкие деньги по $1-2, но в отделении на Якуба Колоса, 12, на кассе, не захотели принимать. Мол, есть распоряжение, потому не принимаем, только от $5», — раскрыл он подробности скандала.

Напомним, банкоматы ПриватБанка перестали выдавать деньги: "списание по карте прошло, но...".

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