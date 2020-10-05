ПриватБанк ошарашил клиента решением вместо того, чтобы решить его проблему

Об этом в негативном отзыве, который появился на тематическом портале Минфин написал недовольный клиент.

По словам клиента, с его счета за несколько минут исчезло более 12 тысяч гривен, но государственный ПриватБанк не смог решить эту проблему.

Мужчина отметил, что после исчезновения денег ПриватБанк вообще решил заблокировать все его карты.

"За 4 минуты в Приват24 украли более 12 тысяч гривен, как-то сделав пополнение неизвестных мне телефонных номеров. Заметил буквально минут через десять. Сразу набрал 3700. После почти полуторачасового ожидания- «подождите пару минут, я занимаюсь решением», приват24 и все карты, как личные, так и «ключи к счету» — просто заблокировал", - продолжил недовольный клиент.

Подытоживая, он добавил, что не предоставлял никому пин-коды и личную информацию, с помощью которой мошенники могли получить доступ к счетам.

"А теперь скажите мне-даже если бы кто-то украл - как, при такой «замечательной» системе безопасности средств ваших клиентов кто-то мог пополнять какие-то там телефоны с моих карт без того, чтобы мне приходили контрольные смс или звонили от банка о том, чтобы убедиться, то я ли это делаю или нет? 100% - если бы на тот момент там были не 12 тысяч, а, скажем 120000, то вы точно так спокойно отдали мои средства мошенникам, взяв свои «законные» проценты", - эмоционально написал клиент в комментариях.

"Добрый день! Со своей стороны Банк гарантирует высокий уровень защиты средств и персональных данных клиентов. При этом, хотим отметить, что Банк неоднократно предупреждал и продолжает напоминать о необходимости соблюдения клиентами простых правил. Персональные данные и одноразовые пароли из сообщений нельзя предоставлять третьим лицам, даже если они являются сотрудниками банка", - открестился под проблемы сотрудник банка.

Напомнить, Нацбанк решил жестко наказывать за операции с картами, штрафов не хватило: "Закон будет касаться..."

Как сообщала Politeka, карты блокируют из-за долгов по коммуналке.

Также Politeka писала, что депозит в Приватбанке обернулся крахом: "аннулировал все проценты за 7 месяцев"