37-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая известна в Украине по роли Роксоланы в «Великолепном веке», покорила стильным образом в белом

Недавно стало известно, что актриса собирается стать мамой во второй раз. Данную новость Мерьем подтвердила в социальной сети Инстаграм. Она рассказала, что долгое время пыталась скрыть беременность, однако сейчас она находится уже на пятом месяце и можно ничего не скрывать. Впрочем, теперь знаменитость с радостью делится фото, сделанные в самых разных образах и удачно скрывающих ее животик.

В белом костюме, состоящем из пиджака на одну пуговицу и классических светлых брюк, Мерьем выглядела потрясающе и совсем при этом не засветила свой животик. Стоит отметить, что актриса не скрывает отца ребенка, но и имени его не говорит. Мерьем отметила, что он американец, но живет в Берлине.

У актрисы также есть дочь – Лара Мерьем, которую звезда родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Однако, незадолго до появления на свет общего ребенка, Мерьем и Джана расстались. Примечательно, что подробности разрыва турецкой актрисы с ее женихом до сих пор неизвестны.

Также красотка опубликовала снимок, сверкнув стройной фигурой. Вероятно, звезда порадовала архивным фото, которое было сделано еще до ее беременности.

Мерьем была в розовом топике, который оголил ее тонкую талию и плоский живот. Бюст хоть и спрятался под тонкой тканью, все был отлично подчеркнут.

Золотые украшения дополнили нежный образ. Актриса сделала высокую прическу, из которой выбились волнистые локоны. Звезда откинулась назад и смотрела куда-то вдаль своими большими глазами. При этом пухлые губы красотки были приоткрыты.

За час пост собрал почти 60 тысяч лайков и много комментариев.

"Ааааааа, Хюррем султан, как можно быть такой красоткой? 😍😍😍👑👑👑", "Красотка!!!❤️👍🇷🇺", "Лучшая!!!🔥🔥🔥", "Красавица🤤🤤🤤", "Бозе😍😍😍😍лаввв❤️❤️🔥🔥🔥🔥обожаю тебя!!!!!!!!!! Я о тебе узнала, когда посмотрела великолепный век! Просто бомба сериал с тобой🔥лав❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Умопомрачительная", "Шикарная актриса! Любимая Хюррем Султан!😍", "Офигенная", - написали пользователи сети.

Напомним, что Мерьем Узерли призналась в беременности, фото будущей мамы: "Появится на свет в...".

Как сообщала Politeka, звезда "Великолепного века" изумила идеальными чертами, показавшись вблизи: "Мерьем, какая же...".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли ослепила красотой, показав лицо вблизи: «Такая счастливая».

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