Ведущий популярной программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал уникальные и шокирующие кадры с последними владелицами "ножек-лотосов"

Как передает Politeka.net, телеведущий рассказал о жуткой тысячелетней традиции, существовавшей в Китае до 1949 года. Девушкам, для того чтобы удачно выйти замуж и считаться красивой по тогдашним стандартам, нужно было иметь ножки-"лотосы". Так, идеальная длина стопы была 7 см. 9 см - уже почти предел.

Чтобы стопа была маленькой, девочкам с детства туго бинтовали ноги, поджимая под стопу все пальцы, кроме большого. Под весом собственного тела кости пальцев трескались, и вся стопа меняла форму.

Сегодня последним обладательницам "золотых лотосов" за 80, и они не жалеют о своих мучениях, ведь по-другому свою жизнь не представляют.

"Лично меня эта история шокировала. Я счастлив, что у нас таких традиций не было. Это яркий пример навязанных стандартов красоты. Главный вывод: девчонки, мы, ваши мужчины, любим вас такими, какими вас сделала природа. Не надо ничего ломать, вовсе не обязательно что-то увеличивать или уменьшать. Красота в естественности. А история про "золотые лотосы" по словам китайских же врачей, к счастью, ушла в историю. В КНР с 1949 эта традиция запрещена. А всем женщинам с ногами "лотосами" я хочу пожелать по 100+ лет жизни, чтобы они успели рассказать свою уникальную историю всем", — трогательно подытожил Дмитрий Комаров.

"Жееесть. Бедные девушки", "Какой ужас🤦‍♀️", "Боже... Человек рождается уже идеальным, зачем с собой такое делать", "Какой ужас,😯бедные девушки", "Даже представить себе сложно как они это пережили ,мурашки по коже", "Кошмар....это не красота а уродство...жёсткие традиции", — пишут украинцы в комментариях.

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