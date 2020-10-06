Звезда шоу «Холостяк» попала в смертельную аварию

ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Под «Гелендваген» Виктории Коротковой попал пешеход, пишут в Сети.

39-летний Александр Новиков от удара отлетел на встречку, где на него наехал "Ягуар". От полученных травм он скончался еще до приезда врачей.

По словам очевидцев страшного происшествия, Короткова не могла выговорить и слова, у нее был шок, после чего началась истерика. Уже известно, что в момент нахождения за рулем 24-летняя брюнетка была трезвой, а пешеход проходил дорогу в неположенном месте, а ближайший подземный переход был всего в 150 метрах.

В Сети уже появилось видео инцидента, на котором можно увидеть автомобиль, который резко затормозил.

Финалистка шоу «Холостяк» Виктория Короткова была за рулем «Гелендевагена», который сбил пешехода на Кутузовском.



Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, «Гелик» ехал по крайней левой полосе, после удара вылетел на встречку. После «Гелендевагена» на него наехал «Ягуар». pic.twitter.com/4npd91p8NL — Mash (@mash_breaking) October 6, 2020

От сильного удара в иномарке сработали подушки безопасности, но находящаяся за его рулем девушка все же получила сотрясение мозга и ушибы голеней. Сообщается, что под утро девушка покинула больницу в сопровождении правоохранителей.

«Я видела, как накрывали труп и клали в мешок. Это ужас! Живого места от человека не осталось!» — высказалась одна из очевидцев аварии.

Водитель "Гелендвагена" насмерть сбил пешехода на Кутузовском проспекте в Москве.



Все случилось на 7-м километре Кутузовского проспекта в районе съезда на Минскую улицу. Водитель «Гелика» сбил человека, который решил перебежать дорогу в неположенном месте. Пешеход погиб. pic.twitter.com/ygkwXrofOT — Mash (@mash_breaking) October 5, 2020

Напомним, Виктория Короткова прославилась после участия в шоу «Холостяк» на ТНТ, в котором боролась за сердце Егора Крида. Победить ей не удалось.

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