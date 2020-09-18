Молодая модель Дарья Хлистун, которая встречается с главным героем шоу «Холостяк-10» Максом Михайлюком, восхитила роскошным видом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором предстала в невероятно красивом платье. Хлистун выбрала белое прозрачное платье с очень глубоким декольте. Наряд переливался и блестел на свету. Дарья выглядела одновременно нежно и соблазнительно. Ее волосы были распущены и спадали на плечи.

Судя по всему, фото было сделано на одном из показов, в котором принимала участие девушка. Как известно, Хлистун родом из небольшого городка в Днепропетровской области. Благодаря необычной внешности она смогла пробиться в модельный бизнес и покорила подиумы многих стран. Более того, Хлистун стала первой украинской моделью, которую пригласили принять участие в показе Victoria's Secret.

С Максом Михайлюком Даша начала встречаться вскоре после окончания шоу «Холостяк». Как известно, отношения с победительницей шоу Дашей Ульяновой у Макса не сложились. А вот с юной Дашей, похоже, все идет гладко. Парочка с удовольствием делится совместными снимками, много времени проводит вместе.

Ранее мы писали, что Макс Михайлюк сверкнул подкачанным телом, поделившись у себя в Инстаграм жарким кадром. «Холостяк» находится в отменной физической форме, о чем не забывает напомнить своим поклонникам.

Напомним, что Макс Михайлюк понежился в объятиях юной возлюбленной: "Доченька?".

Как сообщала Politeka, Даша Хлистун раскрыла тайну их знакомства: "Самое интригующее...".

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